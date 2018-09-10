Суд в Германии выдал ордер на арест двух афганцев, в драке с которыми погиб немец

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Городской суд Дессау выдал ордер на арест двух граждан Афганистана, которые подозреваются том, что в результате драки с ними в городе Кетене федеральной земли Саксония-Анхальт погиб гражданин ФРГ, сообщили местные СМИ.

В заявлении суда отмечается, что причиной смерти 22-летнего немца могли быть полученные в драке телесные повреждения.

Вместе с тем, по данным местной полиции, гражданин Германии страдал сердечным заболеванием, ставшим непосредственной причиной кончины.

Тем не менее, около 500 человек вышли в Кетене на траурный марш памяти пострадавшего.

Ранее правое движение Pro Chemnitz, выступающее против миграционной политики властей страны, призвало к проведению митинга протеста.

Как сообщалось, в августе убийство в городе Хемнице сирийцем и иракцем гражданина ФРГ привело к массовым беспорядкам и столкновениям между противниками и сторонниками миграционной политики, а также полицией.