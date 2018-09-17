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Порошенко прекратил договор о дружбе между Украиной и Россией

Теперь Киев должен проинформировать Москву о разрыве договора

Порошенко прекратил договор о дружбе между Украиной и Россией
Президент Украины Петр Порошенко
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, подписанного в 1997 году.

Как сообщается в понедельник на сайте президента Украины, решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября поддерживает соответствующее предложение министерства иностранных дел. Инициатива разрыва договора, как сообщалось ранее, исходила от Порошенко. Теперь МИД Украины должен заявить Российской Федерации о желании Киева прекратить действие договора о дружбе и внести на рассмотрение президента необходимый законопроект.

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Договор о дружбе

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно статье 40 договора, он заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

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Теги: Украина, Россия, Петр Порошенко, СНБО

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