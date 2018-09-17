Слуцкий счел отказ Киева от договора с РФ следствием внешнего давления

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что решение президента Украины Петра Порошенко положить конец действию договора о дружбе с Россией не является самостоятельным.

"Это решение, которое явно принято не в Киеве, как и многие другие ранее принятые и озвученные Петром Алексеевичем Порошенко", - сказал "Интерфаксу" в понедельник Слуцкий.

Он высказал мнение, что отказ от пролонгации российско-украинского договора о дружбе не ухудшит нынешнее состояние отношений между Москвой и Киевом. По его словам, это лишь еще один шаг в логической цепочке действий украинской власти, свидетельствующий о "неприятии всего того, что связано с Россией".

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