Россиянин, осужденный в Эстонии на пять лет за шпионаж, освободился через 11 месяцев

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Михаил Петров, приговоренный в Эстонии к пяти годам заключения за шпионаж, менее чем через год оказался на свободе, утверждает газета Posrtimees.

Как пишет Posrtimees, в апреле 2018 года, представляя ежегодник о деятельности полиции безопасности (КаПо) Эстонии, глава ведомства Арнольд Синисалу сказал, что "Петров попросил убежища в Эстонии, но мы знаем, что он связан с ФСБ".

Согласно сообщению газеты, Петров заключил договоренность с КаПо, что из пяти лет заключения четыре года он будет отбывать условно.

Еще будучи в тюрьме, Петров рассказал изданию, что он был разоблачен не в результате контрразведывательной операции спецслужб Эстонии, а сам приехал в Тарту 26 июня 2017 года, пройдя границу по визе через погранпункт в Койдула. Утром следующего дня в конторе Департамента полиции и погранохраны он попросил убежища и потребовал пригласить работника КаПо.

В результате спецслужбы и Петров пришли к согласию, что он получит 11 месяцев реального заключения, а потом его не вышлют обратно в Россию.

"Я хочу спокойно выйти из тюрьмы и жить в Эстонии, или - мне дали это понять - смогу уехать в какую-то третью страну. Я надеюсь, что КаПо сдержит слово", - сказал Петров в апреле.

По данным газеты, и в июле Петров уехал с детьми и сожительницей в Берлин.

Как говорилось в обнародованном в апреле ежегоднике полиции безопасности Эстонии (КАПО) за 2017 год, "Петров с 1990-х годов сотрудничал с ФСБ, собирал для спецслужбы сведения о зданиях, работниках, транспортных средствах КАПО, а также лицах, имеющих контакты с сотрудниками полиции безопасности".

Петров должен был также налаживать, развивать и поддерживать контакты с жителями Эстонии, передавать российским спецслужбам информацию о людях и круге их общения, заявляла полиция безопасности Эстонии.