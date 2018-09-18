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Авианосная ударная группа ВМС США направилась к берегам Европы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Гарри Трумэн", идет по Атлантике курсом в направлении Европы, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

В настоящее время "Гарри Трумэн" и корабли боевого охранения вошли в зону ответственности 6-го оперативного флота ВМС США, которая охватывает восточную часть Атлантики и Средиземное море.

По сообщениям ВМС США, ранее на борт авианосца в Атлантике с корабля снабжения командования морских перевозок "Роберт Пири" была произведена загрузка боеприпасов.

Авианосец сопровождают ракетный крейсер "Норманди" и ракетные эсминцы "Арли Берк" и "Форест Шерман". В авианосную ударную группу также входит ракетный эсминец "Балкли", который в настоящее время находится в восточной части Средиземного моря.

С конца апреля по конец июня авианосная ударная группа "Гарри Трумэна" выполняла боевую задачу в Восточном Средиземноморье. Палубная авиация американского авианосца наносила авиаудары по целям ИГИЛ в Сирии.

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