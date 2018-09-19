Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали соглашение по итогам саммита

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали соглашение по итогам проходящего в Пхеньяне межкорейского саммита.

Церемония подписания документа, проходившая в резиденции для высоких гостей "Пэкхвавон", транслировалась в пресс-центре саммита в Сеуле.

Пока информация о содержании соглашения не поступала. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан, руководители двух стран планирую выступить с совместным заявлением.

Министры обороны КНДР Но Гван Чхоль и Южной Кореи Сон Ен Му в присутствии лидеров подписали также соглашение в военной области, предусматривающее снижение напряженности рисков военных столкновений.