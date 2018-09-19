Главные новости
Спорт"Локомотив" крупно уступил "Галатасараю" в первом матче Лиги чемпионовЭкономикаСША не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"В миреИзраиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20
В мире

Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали соглашение по итогам саммита

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали соглашение по итогам проходящего в Пхеньяне межкорейского саммита.

Церемония подписания документа, проходившая в резиденции для высоких гостей "Пэкхвавон", транслировалась в пресс-центре саммита в Сеуле.

Пока информация о содержании соглашения не поступала. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан, руководители двух стран планирую выступить с совместным заявлением.

Министры обороны КНДР Но Гван Чхоль и Южной Кореи Сон Ен Му в присутствии лидеров подписали также соглашение в военной области, предусматривающее снижение напряженности рисков военных столкновений.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: КНДР, Южная Корея, Мун Чже Ин, Ким Чен Ын

Новости по теме

В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Криовулканизм на Ямале, древнейший рисунок в мире и Шнобелевская премияПодробнее
 Израиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20Израиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20
Также в израильской армии считают, что к "случайному инциденту" причастны Иран и "Хезболла"Подробнее
 В берлинской клинике "Шарите" назвали высокой вероятность отравления ВерзиловаВ берлинской клинике "Шарите" назвали высокой вероятность отравления Верзилова
Состояние участника Pussy Riot улучшилось, сейчас он вне опасности, заявили в клиникеПодробнее
 Российские военные подняли обломки самолета Ил-20 из водыРоссийские военные подняли обломки самолета Ил-20 из воды
Место крушения обнаружено в 27 км от населенного пункта Баниас в сирийской ЛатакииПодробнее
Во Франции опровергли сообщения о причастности к исчезновению российского Ил-20Во Франции опровергли сообщения о причастности к исчезновению российского Ил-20
Ранее в министерстве обороны США также заверили, что не имеют отношения к инцидентуПодробнее
 Лидеры КНДР и Южной Кореи прибыли в резиденцию для почетных гостейЛидеры КНДР и Южной Кореи прибыли в резиденцию для почетных гостей
По итогам межкорейского саммита не исключена совместная пресс-конференция лидеровПодробнее
 У побережья Сирии пропал российский самолет Ил-20У побережья Сирии пропал российский самолет Ил-20
Самолет с 14 военными пропал во время удара израильских самолетов по Сирии и пусков ракет с французского фрегатаПодробнее
 Трамп распорядился рассекретить связанные с "российским делом" бумагиТрамп распорядился рассекретить связанные с "российским делом" бумаги
Среди документов — решения Суда по негласному наблюдению в целях внешней разведки и переписка ФБРПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 сентября6 фото
18 сентября
Фотохроника 18 сентября
Фотохроника 17 сентября6 фото
17 сентября
Фотохроника 17 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Спорт"Локомотив" крупно уступил "Галатасараю" в первом матче Лиги чемпионовЭкономикаСША не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"В миреИзраиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20ЭкономикаПутин передал Чечне нефтяную компанию "Чеченнефтехимпром"ЭкономикаМинюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений МаскаСпортФутболисты "Спартака" Ещенко и Глушаков отстранены от тренировок

Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали соглашение по итогам саммита

По итогам межкорейского саммита ожидается подписание документов

Бывший мэр Хабаровска войдет в состав команды губернатора Шпорта

Кандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во Владивостоке

Осужденный в США российский летчик Ярошенко заявил о нежелании администрации американской тюрьмы предоставлять ему медпомощь

Комиссия Центризбиркома прибыла во Владивосток

Госсекретарь США возглавит министерскую встречу Совбеза ООН по КНДР

Пострадавшая при столкновении автобусов под Воронежем скончалась

Британский военный самолет провел очередной разведывательный полет вблизи границ Сирии

Семин прокомментировал крупное поражение "Локомотива" от "Галатасарая"

Россия в июле сохранила объем вложений в US Treasuries 2-й месяц подряд

Волейболисты сборной России проиграли Сербии на ЧМ

Россияне заняли в своей группе третье место, которое вывело их во второй групповой этап Подробнее

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии под Воронежем

"Локомотив" крупно уступил "Галатасараю" в первом матче Лиги чемпионов

"Локомотив" крупно уступил "Галатасараю" в первом матче Лиги чемпионовВ другом матче группы D, в которую входит чемпион России, "Шальке" и "Порту" сыграли вничью Подробнее

Американский авианосец "Гарри Трумэн" подошел к Европе

Движение на трассе "Дон" возобновилось после аварии с автобусами

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');