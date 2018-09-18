Лидеры КНДР и Южной Кореи прибыли в резиденцию для почетных гостей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын и прибывший в Пхеньян с визитом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин из аэропорта прибыли в резиденцию для почетных гостей "Пэкхвавон" в северокорейской столице, сообщают СМИ с места событий.

Они обращают внимание, что из аэропорта в резиденцию руководители Севера и Юга прибыли в одной автомашине.

Поведение совместной пресс-конференции лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по итогам саммита зависит от того, насколько успешными будут переговоры между ними, сообщают из Пхеньяна южнокорейские СМИ со ссылками на источники из числа официальных представителей.

В то же время, глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сек, оценивая возможные результаты встреч лидеров двух Корей, заявил в минувший понедельник: "Существуют ожидания большого прогресса по темам саммита, но возможности для этого ограничены. Пока для нас остается открытым вопрос о том, удастся ли достичь соглашения по конкретным путям денуклеаризации, будет ли такое соглашение изложено на бумаге, или же озвучено в устной форме".

Как сообщалось, в повестку переговоров лидеров во вторник и среду включены три главные темы: улучшение и развитие межкорейских отношений, продвижение переговоров по денуклеаризации между Северной Кореей и США, а также снижение уровня военной напряженности и предотвращение угрозы войны между Югом и Севером Корейского полуострова.

Также внимание журналистов привлекло то, что впервые в церемонии встречи в аэропорту принимала участие первая леди КНДР - супруга северокорейского лидера Ли Соль Чу. Она тепло приветствовала Мун Чжэ Ина и его супругу, причем, как пишет агентство "Ренхап", на протяжении всей церемонии "с ее лица не сходила легкая улыбка".

Сестра Ким Чен Ына - Ким Е Чжон - прибыла в аэропорт раньше брата и активно руководила подготовкой к церемонии встречи.

Нынешний визит южнокорейского президента в Пхеньян - первый за последние 11 лет после того, как в октябре 2007 года КНДР посетил бывший президент Но Мун Хён.