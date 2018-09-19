Трамп анонсировал скорую новую встречу с Ким Чен Ыном

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он в скором времени проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом президент рассказал американским журналистам в ходе визита в штат Северная Каролина.

"Мы будем (встречаться)", - ответил президент на вопрос журналиста, будет ли он в скором времени встречаться с Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп отметил прогресс в ситуации вокруг КНДР и заявил, что на личном уровне у него очень хорошие отношения с северокорейским лидером.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 10 сентября сообщала, что Трамп получил новое письмо Ким Чен Ына, в котором предлагается подготовить следующую встречу лидеров двух стран.

Первая встреча состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.