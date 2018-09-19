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Помпео пригласил главу МИД КНДР на встречу в Нью-Йорк

Представителей Северной Кореи таже пригласили встретиться со спецпредставителем госдепа по КНДР

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео пригласил министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо на двустороннюю встречу в Нью-Йорк, сообщает в среду Fox News.

"Этим утром я пригласил своего коллегу министра иностранных дел Ли Ен Хо встретиться в Нью-Йорке", - приводит слова Помпео американское телевидение.

Также отмечается, что США пригласили представителей Северной Кореи на встречу со спецпредставителем госдепа по КНДР Стивеном Биганом в Вене при ближайшей возможности. Помпео подчеркнул, что США готовы "немедленно участвовать в переговорах, чтобы изменить отношения США-КНДР".

гентство Yonhap News в свою очередь отмечает, что встреча Помпео и главы МИД КНДР пройдет на следующей неделе. В Нью-Йорке в этот период соберутся высокопоставленные представители стран мира для участия в Генассамблее ООН.

Помпео, по сообщению западных СМИ, отметил, что процесс денуклеаризации КНДР "должен завершиться до января 2021 года". Он приветствовал результаты межкорейского саммита, проходящего на этой неделе в КНДР.

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Теги: США, КНДР, Майк Помпео, Ли Ен Хо

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