Главные новости
В РоссииИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиВ РоссииВ новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и ИщенкоМоскваРакова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политике
В мире

Помпео спрогнозировал отказ КНДР от ядерного оружия в январе 2021 года

Вашингтона позитивно отреагировал на готовность лидера КНДР демонтировать полигон Тончан-ни

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Процесс денуклеаризации КНДР "должен завершиться до января 2021 года", заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео, которого цитируют западные СМИ. В своем заявлении Помпео сообщил, что пригласил министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо на двустороннюю встречу в Нью-Йорке.

"Соединенные Штаты поздравляют президента Мун Чжэ Ина и председателя Ким Чен Ына с успешными итогами их встречи на саммите в Пхеньяне. Мы приветствуем факт повторного подтверждения президентом Мун Чжэ Ином и председателем Ким Чен Ыном договоренностей соглашения сингапурского саммита о полной денуклеаризации, включая демонтаж всех объектов в Йонбене в присутствии инспекторов из США и МАГАТЭ", - отмечается в заявлении американского госсекретаря.

Он также указал на позитивную реакцию Вашингтона на готовность лидера КНДР демонтировать полигон для проведения ядерных испытания Тончан-ни.

"Мы также приветствуем решение председателя Кима завершить демонтаж полигона Тончан-ни, о котором было ранее объявлено, в присутствии американских и международных инспекторов. Мы рассматриваем это как шаг в направлении окончательной полной денуклеаризации Северной Кореи, как было согласовано председателем Кимом на саммите в Сингапуре с президентом Трампом", - подчеркивается в заявлении.

В Пхеньяне с 18 по 20 сентября проходит третий межкорейский саммит. По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, два корейских государства впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации, Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове. Стороны подтвердили готовность к активным усилиям по превращения Корейского полуострова в "свободную от ядерного оружия зону мира".

Демонтаж ядерного реактора в Йонбене предусмотрен договоренностями по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутыми на июньской встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.

Также по итогам саммита достигнута договоренность о создании в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения. В районе демаркационной линии, разграничивающей два государства, будет создана зона свободная он наземных военных учений и артиллерийских стрельб.

Для предотвращения столкновений воздушных судов документ предусматривает создание полетной зоны. Стороны сократят количество пограничных постов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, КНДР

Новости по теме

В мире
Пострадавших в ресторане в Солсбери отпустили из больницыПострадавших в ресторане в Солсбери отпустили из больницы
В их анализах не обнаружили следов "Новичка"Подробнее
 Отравившаяся в ресторане Солсбери российская модель обвинила спецслужбы РФ в покушенииОтравившаяся в ресторане Солсбери российская модель обвинила спецслужбы РФ в покушении
Пострадавшая Анна Шапиро полагает, что ее хотели убить после того, как она "отвернулась от родины", пишет The SunПодробнее
 Пентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространствеПентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве
Операции РФ в киберпространстве направлены на то, чтобы влиять на население США и бросить вызов демократическим процессам, говорится в стратегии Минобороны СШАПодробнее
 КНДР решила полностью демонтировать ракетный полигонКНДР решила полностью демонтировать ракетный полигон
Пока нет сведений о денуклеаризацииПодробнее
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Криовулканизм на Ямале, древнейший рисунок в мире и Шнобелевская премияПодробнее
 Израиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20Израиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20
Также в израильской армии считают, что к "случайному инциденту" причастны Иран и "Хезболла"Подробнее
 В берлинской клинике "Шарите" назвали высокой вероятность отравления ВерзиловаВ берлинской клинике "Шарите" назвали высокой вероятность отравления Верзилова
Состояние участника Pussy Riot улучшилось, сейчас он вне опасности, заявили в клиникеПодробнее
 Российские военные подняли обломки самолета Ил-20 из водыРоссийские военные подняли обломки самолета Ил-20 из воды
Место крушения обнаружено в 27 км от населенного пункта Баниас в сирийской ЛатакииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Фотохроника 18 сентября6 фото
18 сентября
Фотохроника 18 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиВ РоссииВ новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и ИщенкоМоскваРакова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политикеВ РоссииВ МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМСВ миреПентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространствеВ РоссииДепутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армии

Исполком ВАДА решит вопрос о восстановлении РУСАДА

Исполком ВАДА решит вопрос о восстановлении РУСАДАКомиссия спортсменов Международного олимпийского комитета поддержала рекомендацию о восстановлении Подробнее

Натовские самолеты провели разведоперацию у западных границ России

Суд в Москве арестовал бывшего водителя Исмаилова по делу о похищении Авраама Руссо

Главный тренер ЦСКА прокомментировал итог матча с "Викторией"

Помпео спрогнозировал отказ КНДР от ядерного оружия в январе 2021 года

Вашингтона позитивно отреагировал на готовность лидера КНДР демонтировать полигон Тончан-ни Подробнее

ЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в матче Лиги чемпионов

ЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в матче Лиги чемпионовАрмейцы уступали в два мяча, но отыгрались на пятой минуте компенсированного ко второму тайму времени; судья не засчитал два гола ЦСКА Подробнее

Беспилотник США в течение пяти часов вел разведку у Черноморского побережья РФ

Вблизи Севастополя также был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США Подробнее

Асад направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением Ил-20

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');