В Восточном Средиземноморье закрыты морские районы в связи с ракетными пусками ВМФ РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ряд районов в международных водах Восточного Средиземноморья вблизи Сирии, Ливана и Кипра закрыт в связи с учениями кораблей Военно-Морского флота (ВМФ) России и проведением ими "испытательных ракетных пусков", следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

В сообщениях приводятся координаты закрытых районов, а также уведомляется, что они закрыты для полетов гражданских самолетов и прохода морских судов до 26 сентября в связи с проведением учений кораблей ВМФ России.