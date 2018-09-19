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Российские базы в Сирии защитят автоматизированными системами контроля

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Безопасность российских баз в Хмеймиме и Тартусе усилят с помощью автоматизированных систем контроля, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

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"Президентом еще раньше были даны указания усилить охрану наших баз в Хмеймиме и Тартусе. В частности, концерном "Калашников" предложены технические решения, где автоматизированные средства контроля будут поставлены для осуществления охранных мероприятий", - заявил Борисов журналистам после заседания военно-промышленной комиссии.

"Насколько я знаю, сегодня эта работа в полном разгаре осуществляется. Вопросам безопасности министерство обороны должное внимание уделяет", - сказал вице-премьер.

По его словам, крушение российского самолета Ил-20 у побережья Сирии не обсуждалось на заседании ВПК под руководством президента РФ Владимира Путина. "Это трагическое событие. Все сказано. Будем только скорбеть и не допускать подобного", - добавил Борисов.

17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты, и оставили за собой "право на адекватные ответные действия".

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Теги: Сирия, Ил-20

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