Порошенко пообещал поднять в ООН вопрос о миротворческой миссии во всем Донбассе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко убежден, что прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе возможен путем развертывания миротворческого контингента под эгидой ООН на всей территории "оккупированной части региона", и намерен поднять этот вопрос на сессии Генассамблеи ООН.

Глава государства сообщил, что намерен вскоре лично поднять этот вопрос на Генеральной ассамблее ООН.

"Должен быть продемонстрирован реальный прогресс в урегулировании (конфликта в Донбассе - ИФ), главным индикатором которого является согласование параметров развертывания на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН. Обязательно на всей территории оккупированных районов, обязательно с ее выходом на российско-украинскую границу", - сказал он в четверг утром с трибуны Верховной Рады, обращаясь к парламенту с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

По словам Порошенко, это позволит создать условия для выполнения пунктов безопасности части Минских договоренностей, включая вывод российских войск с украинской территории. "Если этого не произойдет, закон об особом порядке местного самоуправления так и не заработает. Вся ответственность за срыв минского процесса ляжет на Россию", - подчеркнул президент.

Идея ввода миротворцев ООН в Донбасс поддерживается в том числе и Москвой. Различия в позициях заключаются в сроках и местах развертывания миссии. Это стало предметом переговоров, в том числе с участием специального представителя США Курта Волкера. Пока прогресса на переговорах достичь не удалось.