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Порошенко исключил силовое возвращение Донбасса под контроль Киева

Есть обновление от 13:25

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко исключил возможность силового возвращения территорий Донбасса под контроль украинских властей, подчеркнув необходимость политико-дипломатического решения.

"Я думаю, что ни один украинский политик, в том числе я, безусловно, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен в Грозный во времена первой и второй чеченской войны", - сказал он в ходе торжеств по случаю 25-летия основания Национальной академии правовых наук Украины в субботу в Харькове.

Президент Украины заявил о неприемлемости сценария "ковровых" бомбардировок.

Порошенко подчеркнул, что политико-дипломатическое урегулирование ситуации является квинтэссенцией его стратегии. "Да, она (стратегия - ИФ) не быстрая, она требует времени, нервов, выдержки... Политико-дипломатическая стратегия - залог мира во всей Украине", - сказал он.

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Теги: Украина, Донбасс, Петр Порошенко

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