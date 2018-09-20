У здания парламента Украины начались беспорядки

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Участники акции протеста у здания Верховной Рады Украины начали перелезать через ограждение и попытались прорвать кордон сотрудников правоохранительных органов, охраняющих здание парламента.

"Участники акции пытались прорваться к зданию Верховной Рады. Бросили дымовую шашку, потом петарду", - сообщили агентству "Интерфакс" в Главном управлении Национальной полиции в Киеве в четверг.

В настоящее время информации о задержанных и пострадавших у полиции нет. В то же время, по данным СМИ, в ходе начавшихся столкновений получил травму ноги один из сотрудников правоохранительных органов.

В четверг у здания Верховной Рады в центре Киева проходит акция в поддержку участников операции в Донбассе - иностранных граждан. На площади Конституции перед зданием украинского парламента собралось около 400 человек. В частности, протестующие требуют от парламента принять законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства для участников операции - иностранцев, мораторий на их выдачу иностранным государствам (в частности России) и миграционную амнистию.

Территорию Рады охраняет около 100 полицейских.

Двумя днями ранее активисты украинских националистических организаций провели акцию протеста под зданием Генеральной прокуратуры в связи с экстрадицией в Россию воевавшего в Донбассе гражданина РФ Тимура Тумгоева. Произошли беспорядки, пострадали семь полицейских и съемочная группа одного из телеканалов.