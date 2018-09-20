Британские истребители поднялись по тревоге из-за бомбардировщиков РФ над Северным морем

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Два истребителя "Тайфун" постоянной готовности британских Королевских ВВС в четверг были подняты в воздух в связи с приближением к Великобритании российских стратегических бомбардировщиков, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, истребители вылетели с авиабазы Лоссимут, расположенной на северо-востоке Шотландии, и взяли курс на Северное море, над нейтральными водами которого совершают полет самолеты ВКС. В полете их сопровождает британский самолет-заправщик.

Тем временем французские ВВС также подняли в воздух свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A AWACS и самолет-заправщик KC-135.

Как сообщалось, 15 сентября стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие, осуществил полет вблизи побережья Мурманской области, а также арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Американский стратегический бомбардировщик B-52H с бортовым номером 61-0015, вылетевший с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании, вначале пролетел вблизи морских границ Мурманской области и у западного побережья Новой Земли, а затем вокруг архипелага Земля Франца-Иосифа, в том числе у острова Земля Александры, на котором расположена новейшая российская база ПВО "Арктический трилистник".

В ходе полета американский бомбардировщик не нарушал российских границ, находясь все время в воздушном пространстве над международными водами Северного Ледовитого океана.

Для обеспечения продолжительности полета после вылета с авиабазы в Англии он был дозаправлен в воздухе самолетом-заправщиком ВВС США KC-135.