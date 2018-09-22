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Самолеты-разведчики РФ были обнаружены в зоне идентификации ПВО к северу от Аляски

Они не входили в зону воздушного пространства США и Канады

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) зафиксировало четыре самолета-разведчика морской авиации ВКС России к северу от Аляски. В сообщении командования отмечается, что две группы по два самолета каждая были зафиксированы в зоне идентификации ПВО в международном воздушном пространстве и были идентифицированы как российские разведывательные.

"Самолеты ни в какое время не входили в суверенную зону воздушного пространства США и Канады", - говорится в сообщении НОРАД.

В то же время в нем отмечается, что в текущем месяце российские самолеты уже третий раз входят зону идентификации ПВО Аляски.

Так, 1 сентября два российских бомбардировщика Ту-95 совершили пролет к югу от Аляски и были перехвачены истребителями F-22.

Второй раз российские бомбардировщики были перехвачены истребителями НОРАД 11 сентября к северу от Алеутских островов.

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Теги: США, Канада, Россия

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