Пушилин выдвинет свою кандидатуру на выборах главы ДНР

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - И.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выдвинет свою кандидатуру на выборы 11 ноября, сообщило в четверг Донецкое агентство новостей (ДАН).

Соответствующее решение было озвучено в четверг на форуме общественных организаций "Будущее Донбасса".

"Предложение Пушилину принять участие в голосовании в качестве кандидата на высокий пост поступило от активистки Ирины Костиной. При абсолютной поддержке присутствующих Пушилин дал свое согласие", - говорится в сообщении.

"Мы продолжим дело, которому Александр Владимирович (Захарченко, экс-глава ДНР, убитый в результате покушения 31 августа в Донецке - ИФ) посвятил себя, и за которое отдал жизнь. Мы защищаем выбор, сделанный народом 11 мая 2014 года", - сказал Пушилин в центре Донецка, где, по оценке ДАН, собралось порядка 10 тыс. человек.