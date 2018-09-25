Главные новости
В РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ РоссииПогибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами МужестваВ РоссииСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией
В мире

Пушилин сдал 18 томов подписей для регистрации кандидатом на пост главы ДНР

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики на выборах 11 ноября Денис Пушилин собрал необходимое количество подписей для регистрации, сообщила журналистам глава Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

В миреВосемь претендентов заявили о планах участвовать в выборах главы ЛНРЧитать подробнее

"В центральную избирательную комиссию поступили первые подписные листы от кандидата Дениса Пушилина. Мы получили сегодня 18 томов, в которых 10 тысяч 123 подписи. Дальше эти подписные листы будут направлены определенным специалистам для проверки, и после этого ЦИКом будет принято решение о регистрации или отказе о регистрации на пост главы Донецкой народной республики", - сказала она.

31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко. Народный совет республики назначил Пушилина врио главы ДНР до проведения выборов.

20 сентября в ходе масштабного форума "Будущее Донбасса", который проходил на центральной площади Донецка, общественники обратились к Пушилину с просьбой баллотироваться на предстоящих выборах, и он ответил согласием.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ДНР, Денис Пушилин

Новости по теме

В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Первые фото с астероида, родная планета Спока и осьминоги под экстазиПодробнее
 Каноническая УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территориюКаноническая УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территорию
Синод УПЦ объявил, что дятельность американского и канадского экзархов нарушает межконфессиональный мир на УкраинеПодробнее
 Основатели Instagram уйдут из компанииОснователи Instagram уйдут из компании
В последнее время у создателей соцсети возникали конфликты с руководством Facebook относительно автономии для фотосервисаПодробнее
 ЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с Ираном
Как заявила Федерика Могерини, Евросоюз, несмотря на протесты США, намерен сохранить торговые отношения с ТегераномПодробнее
В Гонконге запретили партию, выступавшую за отделение от КитаяВ Гонконге запретили партию, выступавшую за отделение от Китая
Это первый запрет партии в Гонконге за 21 годПодробнее
 "Ъ" сообщил о возможной поставке в Сирию систем С-300 после крушения Ил-20"Ъ" сообщил о возможной поставке в Сирию систем С-300 после крушения Ил-20
По словам источника издания, чтобы исключить вероятность ЧП, за каждым сирийским расчетом можно будет закрепить российских офицеровПодробнее
 СМИ сообщили о планах США предъявить новые обвинения КитаюСМИ сообщили о планах США предъявить новые обвинения Китаю
В числе претензий — обвинения во вмешательстве в выборыПодробнее
 Украинские СМИ объяснили выход судов "Донбасс" и "Корец" из Одессы созданием базы на АзовеУкраинские СМИ объяснили выход судов "Донбасс" и "Корец" из Одессы созданием базы на Азове
По информации журналистов, поисково-спасательное судно и морской буксир станут основой новой военно-морской базы украинского флотаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ РоссииПогибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами МужестваВ РоссииСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокациейВ РоссииТеррористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФВ миреЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномМоскваПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

Трамп пообещал восстановить дополнительные санкции против Ирана 5 ноября

США ввели санкции против жены президента Венесуэлы и руководства этой страны

Прокуратура потребовала завести дела против виновников мусорного коллапса в Челябинске

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестПервые фото с астероида, родная планета Спока и осьминоги под экстази Подробнее

Самый "Улетный пандус" выберут в Карачаево-Черкесии

Дело лидера карельского "Мемориала" о насилии над приемной дочерью направлено в суд

Глава Пенсионного фонда рассказал в Госдуме о "дворцах" ПФР

Каноническая УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территорию

Каноническая УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территориюСинод УПЦ объявил, что дятельность американского и канадского экзархов нарушает межконфессиональный мир на Украине Подробнее

Туроператоры рассказали, в каких странах россияне быстрее получат визу США

Китай не разрешил американскому военному кораблю зайти в порт Гонконга

В "Единой России" признали влияние пенсионной реформы на результаты партии на выборах

"АвтоВАЗ" проведет делистинг

"АвтоВАЗ" проведет делистингГлава "Ростеха" Чемезов отметил, что сейчас компания проходит процедуру рекапитализации Подробнее

Бывшему вице-президенту "Росгосстраха" Хачатурову переквалифицировали обвинение

Касаткина вышла в третий круг турнира в Китае

Авиадебошира задержали в аэропорту Новосибирска за угрозы взорвать самолет

ЦБ РФ не увидел проблем в снижении доли нерезидентов в ОФЗ до 25%

Пушилин сдал 18 томов подписей для регистрации кандидатом на пост главы ДНР

"Аэрофлот" внес в "черный список" первых авиадебоширов

"Аэрофлот" внес в "черный список" первых авиадебошировТрое нарушителей не смогут пользоваться услугами авиакомпании на протяжении года Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');