Пушилин сдал 18 томов подписей для регистрации кандидатом на пост главы ДНР

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики на выборах 11 ноября Денис Пушилин собрал необходимое количество подписей для регистрации, сообщила журналистам глава Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

"В центральную избирательную комиссию поступили первые подписные листы от кандидата Дениса Пушилина. Мы получили сегодня 18 томов, в которых 10 тысяч 123 подписи. Дальше эти подписные листы будут направлены определенным специалистам для проверки, и после этого ЦИКом будет принято решение о регистрации или отказе о регистрации на пост главы Донецкой народной республики", - сказала она.

31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко. Народный совет республики назначил Пушилина врио главы ДНР до проведения выборов.

20 сентября в ходе масштабного форума "Будущее Донбасса", который проходил на центральной площади Донецка, общественники обратились к Пушилину с просьбой баллотироваться на предстоящих выборах, и он ответил согласием.