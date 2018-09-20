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Генпрокурор Украины заинтересовался экстрадицией россиянина Тумгоева в РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщает об открытии уголовного дела в связи с экстрадицией в РФ гражданина этой страны Тимура Тумгоева, о котором сообщалось, что он воевал в Донбассе на украинской стороне.

"Сегодня в ЕРДС были внесены сведения об открытии уголовного производства по части 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины в части проверки обстоятельств экстрадиции Тимура Тумгоева в РФ и возможного наличия в действиях служебных лиц ГПУ, СБУ, МВД и ГМСУ признаков служебной халатности путем проведения досудебного расследования. По результатам досудебного расследования будет принято решение в соответствии с требованиями действующего законодательства", - написала Сарган в фейсбуке.

В свою очередь официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил о прошедшей встрече генерального прокурора Юрия Луценко с командиром 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андреем Гергертом и командиром батальона имени шейха Мансура Муслимом Чеберлоевским, поводом для которой послужила экстрадиция Тумгоева.

В ходе встречи Луценко отметил, что придерживается позиции, что ни один иностранный гражданин, который воюет на украинской стороне в Донбассе, не может быть выдан РФ.

Генпрокурор также заверил, что по факту экстрадиции Тумгоева будет открыто уголовное производство. "Если в результате расследования будет установлено, что Тумгоев защищал Украину на Донбассе, то тот, кто знал и скрыл данный факт во время экстрадиционной проверки, должен быть наказан в рамках криминального осуществления", - отметил Луценко.

Лысенко также сообщил на своей странице в фейсбуке, что генпрокурор будет инициировать совместное совещание с главой МВД по вопросу предоставления Государственной миграционной службой Украины иностранцам, защищающим независимость Украины и занимающимся волонтерством на востоке страны, свидетельства на постоянное проживание в Украине по упрощенной процедуре.

О выдаче украинской стороной России Тумгоева стало известно 13 сентября от внефракционного депутата Рады, член Всеукраинского объединения "Свобода" Андрея Ильенко. Как написал он на своей странице в фейсбуке, "Тумгоев - ингуш, который воевал против московской агрессии в Украине".

Однако тогда в Генеральной прокуратуре Украины опровергли информацию об участии Тумгоева в "антитеррористической операции" на востоке Украины. "За все время рассмотрения Генеральной прокуратурой Украины запроса о его выдаче (а это более двух лет) любых данных об участии лица в АТО или желания участвовать в АТО не поступало, ни разу об этом не заявила сторона защиты", - сообщили в ведомстве.

В Генпрокуратуре заявили, что Тумгоев обвиняется российскими правоохранительными органами в участии в незаконном вооруженном формировании, структурно принадлежавшем к группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ - ИФ) и воевавшем против правительственных войск в Сирии, при этом обвиняемый не скрывал своего участия в этой организации.

18 сентября активисты украинских националистических организаций провели акцию протеста у здания Генеральной прокуратуры в связи с экстрадицией в Россию гражданина РФ Тимура Тумгоева, воевавшего в Донбассе на стороне Украины. Произошли беспорядки, пострадали семь полицейских и съемочная группа одного из телеканалов.

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Теги: Украина, Тимур Тумгоев

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