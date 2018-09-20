Орбиту МКС приподняли на 400 метров

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Международную космическую станцию (МКС) приподняли в преддверии возвращения пилотируемого корабля "Союз МС-08", сообщили в четверг "Интерфаксу" в Центре управления полетами.

"Для проведения маневра в 21:05 по Москве была включена двигательная установка служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Время работы двигателей составило 17 сек. В результате станция получила приращение скорости на 0,26 м/сек", - сказали в ЦУПе.

Средняя высота орбиты станции будет увеличена на 400 метров - до 405,7 км.

Минимальная высота над поверхностью Земли составила 403,35 км, максимальная высота над поверхностью Земли -423,32 км, период обращения - 92,69 мин, наклонение орбиты - 51,66 град.

Ранее в ночь на 6 сентября Центр управления полетами уже скорректировал орбиту станции, увеличив ее на 350 метров - до 405,4 км.

В обоих случаях коррекция проводится для обеспечения баллистических условий возвращения на Землю экипажа на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-08" 4 октября и запуска пилотируемого корабля "Союз МС-10" 11 октября.

Три члена экипажа МКС 4 октября вернутся на Землю - РКК "Энергия"

Ранее пресс-служба ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщила, что совет главных конструкторов по российскому сегменту МКС компании принял решение о возвращении на Землю 4 октября с борта МКС россиянина Олега Артемьева и американцев Ричарда Арнольда и Эндрю Фойстела.

Кроме того, совет одобрил подготовку к запуску 11 октября транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10С и доставке на МКС экипажа основной экспедиции МКС-57/58 в составе двух человек: россиянина Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга.

Между тем в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Теперь специалисты выясняют причины возникновения отверстия на корабле "Союз".