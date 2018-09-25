Экипаж следующей экспедиции на МКС вылетел в Казахстан

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Основной и дублирующий экипажи следующей экспедиции на Международную космическую станцию отправились на Байконур, сообщает Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

"Сегодня в Центре подготовки космонавтов состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей МКС-57/58, убывающих на космодром Байконур для продолжения предполетной подготовки", - сказали в Центре.

В состав основного экипажа входят космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, дублирующего - россиянин Олег Кононенко и канадец Давид Сен-Жак.

Среди провожающих были руководство и сотрудники ЦПК, представители всех космических агентств, а также друзья, космонавты и их семьи, а также космонавты и астронавты, которые еще только готовятся к своим первым полетам.

Экипаж отправится на МКС 11 октября, в космосе ему предстоит работать по широкой программе экспериментов, в том числе с магнитным 3D-биопринтером.

После проводов основной и дублирующий экипажи с подмосковного аэродрома "Чкаловский" двумя спецбортами вылетели в Казахстан для прохождения завершающего этапа предстартовой подготовки.