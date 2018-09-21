Иран подготовил позиции для размещения ЗРК С-300 на северо-востоке страны

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Иран оборудовал позиции для размещения приобретенных в России зенитных ракетных комплексов С-300 в районе аэропорта города Мешхед на северо-востоке страны, сообщило в четверг британское военное издание "Джейнс".

Созданная там в мае-июле площадка является аналогичной базе комплексов С-300, которые размещены в районе тегеранского международного аэропорта "Мехрабад", с той лишь разницей, что там будут размещены только две пусковые установки ЗРК С-300 вместо четырех.

По данным западных источников, Иран стремится прикрыть системами противоракетной обороны российского производства наиболее важные центры страны.