Великобритания сформирует подразделение против кибератак из России

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - До двух тысяч военнослужащих и контрактников войдут в новую британскую структуру по противодействию и осуществлению кибератак, сообщил телеканал SkyNews.

Новое подразделение будет создано при министерстве обороны Великобритании.

"Бывший командующий объединенными вооруженными силами Великобритании, отвечающий за кибербезопасность в военной области, Ричард Бэрронс заявил, что расширение возможностей для ведения кибератаки имеет первостепенное значение в то время, когда такие страны, как Россия, уже перешли в наступление", - пишет газета.

По данным Центра правительственной связи - спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии - в формирование новой структуры планируется вложить 250 млн фунтов ($330 млн), однако эта цифра может быть больше.