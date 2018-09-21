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Что случилось этой ночью: пятница, 21 сентября

Перевернувшийся паром, отражение возможных химатак в Нью-Йорке, первый тур Лиги Европы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пассажирский паром перевернулся на озере Виктория в Танзании. По предварительной информации, на борту находилось около тысячи человек. Более сорока погибли.

- Власти Нью-Йорка начали подготовку к химическим атакам наподобие той, что произошла весной в английском Солсбери. Полиция уже прошла учения.

- Великобритания сформирует подразделение для отражения кибератак из России. Сейчас планируется потратить на него 250 миллионов фунтов стерлингов.

- Российские клубы сыграли в первом туре группового этаба Лиги Европы. "Краснодару" удалось победить. "Зенит" и "Спартак" выступили менее удачно.

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