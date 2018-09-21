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В МИД Украины не увидели угрозы имиджу страны из-за иска Порошенко к "Би-би-си"

Поводом для иска стало сообщение о том, что Порошенко за встречу с Трампом в 2017 году заплатил $400 тыс.

В МИД Украины не увидели угрозы имиджу страны из-за иска Порошенко к "Би-би-си"
Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
Фото: пресс-служба Украины/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Оспаривание президентом Украины Петром Порошенко в судах информации о плате за его встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, распространенной британской медиакорпорацией "Би-би-си", не будет иметь никаких имиджевых рисков для Киева, считает министр иностранных дел республики Павел Климкин.

Отвечая на вопрос ведущего телеканала "1+1", будут ли у Украины имиджевые риски в связи с намерениями Порошенко подать в суд на "Би-би-си", Климкин сказал: "Для Украины, конечно, нет".

"В судах защищать себя может каждый, суды для того и существуют", - отметил он.

По информации ряда СМИ, Порошенко уже подал в суд на "Би-би-си" за клевету. Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Поводом для судебной тяжбы стал материал британской корпорации о том, что в 2017 году Порошенко заплатил около $400 тыс. за встречу с Трампом, пишет The Telegraph.

В мае 2018 года в администрации президента Украины заявили: "Считаем, что распространенная откровенная дезинформация (об оплате встречи Порошенко с Трампом - ИФ) является частью фейковой кампании по дискредитации украино-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США".

В ведомстве утверждали, что встреча президентов в июне 2017 была организована исключительно по официальным дипломатическим каналам, в том числе посольством Украины в США.

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Теги: Украина, США, Петр Порошенко, Дональд Трамп
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