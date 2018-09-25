Порошенко прибыл с визитом в США

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, где примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций, сообщает пресс-служба его администрации президента.

"Глава государства выступит с речью в ходе общих прений 73-й ГА ООН, примет участие в Саммите миротворчества ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира"- говорится в сообщении на официальном сайте администрации президента во вторник.

В рамках программы пребывания в Нью-Йорке Президент Украины также встретится с лидерами украинской общины США.