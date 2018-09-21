Посольство РФ в Лондоне опровергло сообщения о готовившемся Россией побеге Ассанжа

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Посольство России в Лондоне опровергло сообщения британской газеты The Guardian о том, что РФ якобы вынашивала секретный план оказания основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу помощи в бегстве из Великобритании.

"Это еще один пример дезинформации и фейковых новостей со стороны британских СМИ", - заявила в пятницу российская дипмиссия в твиттере.

Посольство отреагировало на появившиеся в пятницу в The Guardian сообщения о том, что российские дипломаты в 2017 году в Лондоне вели секретные переговоры с людьми, близкими к Ассанжу, чтобы оценить, могли ли они помочь ему бежать из Великобритании.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть территорию дипмиссии, поскольку будет сразу же задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных Госдепартамента.