Атаке хакеров подверглась почта сенаторов США на Gmail

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Личные почтовые аккаунты сервиса Gmail ряда американских сенаторов стали целью атаки иностранных хакеров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя компании Google.

Данных относительно того, сколько именно сенаторов пострадали от этой хакерской атаки, нет, однако известно, что атаке подверглись представители как Республиканской, так и Демократической партии США.

Представитель Google не сообщил, оказалась ли предпринятая хакерами попытка взлома успешной или нет.

В среду сенатор-демократ Рон Уайден заявил, что "по меньшей мере одна крупная компания проинформировала некоторое количество сенаторов и сотрудников Сената США о том, что их личные почтовые аккаунты стали целью иностранных хакеров".

Ранее сообщалось, что Госдеп США 7 сентября столкнулся с проблемой, связанной со взломом системы электронной почты части сотрудников американского внешнеполитического ведомства. Однако тогда отмечалось, что хакерская атака затронула "менее 1% почтовых ящиков персонала" и не коснулась никакой секретной информации.