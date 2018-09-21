Восемь претендентов заявили о планах участвовать в выборах главы ЛНР

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Завершен первый этап подачи заявлений на участие в выборах главы самопровозглашенной Луганской народной республики 11 ноября в качестве кандидатов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР (ЦИК ЛНР) Елена Кравченко.

"Мы получили восемь уведомлений от граждан", - сообщила Кравченко в пятницу журналистам.

В свою очередь секретарь ЦИК ЛНР Екатерина Терещенко добавила, что на выборы депутатов Народного совета зарегистрировались два общественных движения. "ЦИК ЛНР Республики 20 сентября 2018 года зарегистрировала общественное движение "Мир Луганщине" и общественное движение "Луганский экономический союз" в качестве участника избирательной кампании по выборам депутатов Народного Совета, назначенных на 11 ноября 2018 года", - сказала она.

На 11 ноября также назначены выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики. Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар".