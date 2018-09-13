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Госдеп США назвал незаконными намеченные выборы в ДНР и ЛНР

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - США выступили с осуждением запланированных выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, и заявили, что их проведение противоречит минским соглашениям.

"С учетом продолжающегося контроля со стороны Российской Федерации над этими территориями, проводимые там выборы неприемлемы и грубо противоречат обязательствам России по Минским соглашениям", - говорится в поступившем в "Интерфакс" заявлении представителя американского госдепа Хизер Нойерт.

Она подчеркнула, что Вашингтон "осуждает, что были объявлены планы" о проведении выборов.

Выборы в ДНР и ЛНР запланированы на 11 ноября 2018 года.

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Теги: США, ДНР, ЛНР

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