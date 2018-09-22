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Британский самолет провел разведку вблизи Крыма

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W в субботу провел многочасовой полет вблизи Крыма, где размещен еще один дивизион российской зенитной ракетной системы С-400, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, британский разведчик с бортовым номером ZZZ666, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, который способен вести радиоэлектронную разведку на большую губину территории противника, в течение нескольких часов курсировал вдоль побережья Крыма, а также Краснодарского края.

В пятницу у побережья Крыма и Краснодарского края были также зафиксированы полеты сразу двух аналогичных самолетов радиоэлектронной разведки ВВС США и Британии.

По мнению экспертов, натовские самолёты радиоэлектронной разведки стремятся "нащупать" точные места дислокации, типы, количество и характеристики крымских С-400, а также средств радиоэлектронной борьбы.

Как известно, самолеты-разведчики RC-135 собирают информацию о работе систем радиолокационного излучения радаров ПВО потенциального противника. Полученные сведения используются для разработки новых и модификации имеющихся систем раннего предупреждения об обнаружении авиации ВВС США радиолокационными станциями противника, а также способов подавления работы радаров и разработки противорадиолокационных ракет для их уничтожения.

Как сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Черноморского флота, на боевое дежурство в районе Евпатории в Крыму заступил третий дивизион зенитных систем С-400.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Евпатории. Командир полка полковник Николай Задорожный вручил приказ о заступлении командиру дивизиона", - сообщили в пресс-службе.

"Аналогичные комплексы заступили на боевое дежурство по защите воздушных границ Российской Федерации в Крыму в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе", - добавили в пресс-службе.

ЗРК С-400 "Триумф" разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

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Теги: Великобритания, Крым

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