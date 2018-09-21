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Третий дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Третий дивизион зенитных систем С-400 заступил на боевое дежурство в районе Евпатории в Крыму, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Черноморского флота.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Евпатории. Командир полка полковник Николай Задорожный вручил приказ о заступлении командиру дивизиона", - сообщили в пресс-службе.

Аналогичные комплексы заступили на боевое дежурство по защите воздушных границ Российской Федерации в Крыму в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе, добавили в пресс-службе.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

ЗРС С-400 "Триумф" задействована, в частности, для обороны российской военной базы Хмеймим в Сирии.

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Теги: С-400, Крым

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