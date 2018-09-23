Главные новости
В РоссииПамфилову разочаровал второй тур выборов губернатора Хабаровского краяВ РоссииМинобороны РФ поставило американцев в пример израильским летчикамВ миреУкраинские СМИ объяснили выход судов "Донбасс" и "Корец" из Одессы созданием базы на Азове
В мире

В Норвегии задержали россиянина за возможную незаконную информационную деятельность

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Гражданин РФ был задержан и временно находится под стражей в Норвегии по подозрению в незаконной информационной деятельности, передают в воскресенье западные СМИ.

По данным изданий, россиянин, имя которого пока не раскрывается, был задержан местной полицией в аэропорту Осло в минувшую пятницу.

При этом его срок временного содержания под стражей может составить около двух недель: следователи намерены за это время изучить доказательства предполагаемых правонарушений.

Задержанный ранее на этой неделе принимал участие в семинаре, который проходил в парламенте Норвегии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Норвегия, Осло
В мире
Украинские СМИ объяснили выход судов "Донбасс" и "Корец" из Одессы созданием базы на АзовеУкраинские СМИ объяснили выход судов "Донбасс" и "Корец" из Одессы созданием базы на Азове
По информации журналистов, поисково-спасательное судно и морской буксир станут основой новой военно-морской базы украинского флотаПодробнее
 Спасатели нашли выжившего после аварии парома в ТанзанииСпасатели нашли выжившего после аварии парома в Танзании
Бортинженер заперся в машинном отсекеПодробнее
 В Иране заявили о ликвидации совершивших атаку на парад в Ахвазе боевиковВ Иране заявили о ликвидации совершивших атаку на парад в Ахвазе боевиков
Как сообщил представитель ВС Ирана, троих террористов уничтожили на месте, четвертый умер в больнице, все они были связаны с США и ИзраилемПодробнее
 Разведка США сообщила о неспособности страны после 2024 года к перехвату ракет "Булава"Разведка США сообщила о неспособности страны после 2024 года к перехвату ракет "Булава"
Еще весной этого года американское военное командование заявляло, что в настоящий момент США не могут ничего противопоставить этой перспективной угрозеПодробнее
В результате нападения на военный парад в Иране погибли 10 человекВ результате нападения на военный парад в Иране погибли 10 человек
Число раненых превысило два десяткаПодробнее
 Во время военного парада в Иране произошел терактВо время военного парада в Иране произошел теракт
Количество погибших уточняется, ранены не менее 20 человекПодробнее
 Ким Чен МирКим Чен Мир
Корреспондент "Интерфакса" побывал в Северной Корее в дни празднования 70-летия образования КНДРПодробнее
 Самолеты-разведчики РФ были обнаружены в зоне идентификации ПВО к северу от АляскиСамолеты-разведчики РФ были обнаружены в зоне идентификации ПВО к северу от Аляски
Они не входили в зону воздушного пространства США и КанадыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Фотохроника 20 сентября6 фото
20 сентября
Фотохроника 20 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПамфилову разочаровал второй тур выборов губернатора Хабаровского краяВ РоссииМинобороны РФ поставило американцев в пример израильским летчикамВ миреУкраинские СМИ объяснили выход судов "Донбасс" и "Корец" из Одессы созданием базы на АзовеВ РоссииИл-20 не ушел в безопасный район в день крушения у берегов Сирии из-за ИзраиляСпортДжошуа нокаутировал ПоветкинаВ миреСпасатели нашли выжившего после аварии парома в Танзании

Названы составы ЦСКА и "Спартака" на матч премьер-лиги

В Норвегии задержали россиянина за возможную незаконную информационную деятельность

В Хабаровске раньше времени закрыли пресс-центр для освещения выборов губернатора

МЧС предупредило о двухдневной непогоде в Подмосковье

Преимущество Фургала достигло 40% голосов на выборах хабаровского губернатора

Преимущество Фургала достигло 40% голосов на выборах хабаровского губернатораПо данным ЦИК, обработано более 50% протоколов Подробнее

ЦИК РФ не нашел оснований для отмены результатов выборов в Хабаровском крае

После обработки 30% протоколов Фургал вернул лидерство на хабаровских выборах

Памфилову разочаровал второй тур выборов губернатора Хабаровского края

Памфилову разочаровал второй тур выборов губернатора Хабаровского краяГлава ЦИК сообщила, что изучает данные о нарушениях на выборах Подробнее

Шпорт вновь вышел вперед на выборах хабаровского губернатора

В петербургском метро впервые родился ребенок

Министерский комитет ОПЕК+ договорился придерживаться достижения выполнения сделки в 100%

Нижегородский "вор в законе" найден мертвым в пермской колонии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');