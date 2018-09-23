Посольство РФ в Норвегии подтвердило задержание и арест россиянина в Осло

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Посольство России в Норвегии подтверждает задержание и последующий арест россиянина в Осло, эти действия носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом.

"Посольство Российской Федерации подтверждает факт задержания 21 сентября 2018 года в аэропорту города Осло российского гражданина после его участия в международном семинаре в норвежском парламенте. Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом", - говорится в комментарии посольства РФ в Норвегии на его официальной странице в фейсбуке.

"Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина", - добавили в российской дипмиссии.

Ранее западные СМИ сообщили, что гражданин РФ был задержан и временно находится под стражей в Норвегии по подозрению в незаконной информационной деятельности. По данным изданий, россиянина, имя которого пока не раскрывается, задержала местная полиция в аэропорту Осло в минувшую пятницу.