В Гонконге запретили партию, выступавшую за отделение от Китая

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Национальная партия Гонконга, выступающая за отделение от Китая, оказалась под запретом, пишет в понедельник газета The Guardian.

Решение было принято Бюро безопасности Гонконга по запросу правоохранительных органов. Власти сообщили, что партия напрямую не применяла насилие в своей работе, но представляла реальную угрозу национальной безопасности.

Согласно законодательству, за участие в запрещенной организации, ее финансирование, а также за посещение ее мероприятий нарушителю грозит штраф в размере двадцати тысяч гонконгских долларов или тюремное заключение сроком в один год. За повторное нарушение суд может отправить в тюрьму на два года.

Лидер Национальной партии Гонконга Энди Чан, по данным газеты, воздержался от комментариев до получения официального решения о запрете организации.

Как отмечает The Guardian, Национальная партия Гонконга уменьшила влияние за последние два года, но запрет ее деятельности может вернуть организации поддержку в обществе.

Национальная партия сформировалась на волне "революции зонтиков" - демонстраций в Гонконге против планов Китая контролировать выборный процесс в местные органы власти.

Это первый случай запрета партии с 1997 года, когда Великобритания передала Гонконг Китаю, отмечает издание. Условием установления китайского суверенитета над Гонконгом было сохранение на территории своего законодательства, защита свободы слова и права на объединения, выборы.