ЕК призвала провести в ЕС расследование в банковском регулировании из-за скандала с Danske

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) призвала провести в ЕС расследование, чтобы выявить недостатки в регулировании, которые привели к скандалу с отмыванием денег в Danske Bank, сообщает BNS со ссылкой на AFP.

Ранее Danske Bank опубликовал итоги внутреннего расследования, которое показало, что общий объем нерезидентских транзакций, проведенных через его эстонское подразделение в 2007-2015 годах, составил 200 млрд евро. В подозрительные операции были вовлечены 15 тыс. клиентов.

Еврокомиссия направила Европейскому банковскому управлению (EBA) письмо с просьбой полностью использовать свои полномочия, чтобы выяснить, что произошло с мониторингом эстонского филиала Danske, сказал пресс-секретарь еврокомиссии Кристиан Виганд.

Газета Financial Times пишет, что в письме Еврокомиссия призывает EBA выявить потенциальные нарушения или неисполнение законодательства ЕС со стороны финансовых инспекций Эстонии и Дании. Еврокомиссия просит провести расследование срочно.

Как сообщалось, из-за скандала глава Danske Bank Томас Борген на прошлой неделе подал в отставку.

Первоначально, когда скандал вокруг Danske только начинался, объем подозрительных операций, проведенных через него за 9 лет - с 2007 по 2015 год, оценивался в $3,9 млрд. Затем в июле датская пресса написала о возможно отмытых через банк $8,3 млрд. Внутреннее расследование затрагивало весь объем транзакций со средствами неэстонских клиентов с 2007 по 2015 год.

Эстонская финансовая инспекция в 2014 году провела в эстонском филиале банка проверки, в ходе которых были выявлены крупномасштабные, продолжительные и систематические нарушения норм борьбы с отмыванием денег.

В прошлом году финансовый надзор Дании сообщил, что в деятельности банка выявлены серьезные недостатки в предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма, и обвинил его в недостаточном надзоре за рисками отмывания денег в эстонском филиале.

Основной объем средств, проходивших через Эстонию, поступал из России и других стран бывшего СССР. Обычно деньги не задерживались в Эстонии и быстро переводились в другие страны, чтобы они не были отражены в официальной статистике.

В мае финансовый надзор Дании решил не наказывать Danske Bank за операции по отмыванию денег в эстонском филиале, но выдал банку восемь предписаний, в частности, усилить внутренний контроль. Ведомство указало на недостатки в деятельности Danske Bank, за счет которых стало возможным отмывание денег в эстонском филиале. Финансовая инспекция отметила слабость внутреннего контроля, нежелание в достаточной мере изучать поступившие от информаторов сообщения об отмывании денег, нежелание достаточно быстро расследовать такие случаи.

Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение Danske Bank входят в число крупнейших подобных историй в мире.

Капитализация Danske Bank упала более чем на треть с начала 2018 года.

В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных и бизнес-клиентов в прибалтийских странах и в дальнейшем сфокусируется в Балтии только на обслуживании дочерних фирм скандинавских компаний и международных корпораций.