Датский регулятор возобновит расследование в отношении Danske Bank

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Финансовый надзорный орган Дании, в мае прекративший связанное с отмыванием денег дело в отношении Danske Bank, решил его возобновить.

"Мы заново открываем расследование, которое прекратили в мае, - сказал в интервью датскому телеканалу TV2 глава надзорного органа Йеспер Берг, сообщает в четверг The Guardian. - Мы продолжали следить за делом с мая. Однако сейчас связанная с ним работа активизировалась".

Расследование будет начато на основе представленного Danske Bank в среду отчета. Аудит, заказанный независимому правовому бюро Bruun & Hjejle, показал, что в подозрительные операции были вовлечены 15 тыс. клиентов, а объем подозрительных сделок составил 200 млрд евро.

Как сообщалось, из-за скандала глава Danske Bank Томас Борген в среду подал в отставку.

Первоначально, когда скандал вокруг Danske только начинался, объем подозрительных операций, проведенных через него за 9 лет - с 2007 по 2015 год, оценивался в $3,9 млрд. Затем в июле датская пресса написала о возможно отмытых через банк $8,3 млрд. Внутреннее расследование затрагивало весь объем транзакций со средствами неэстонских клиентов с 2007 по 2015 год.

Как сообщалось ранее, эстонская финансовая инспекция провела в эстонском филиале банка в 2014 году проверки, в ходе которых были выявлены крупномасштабные, продолжительные и систематические нарушения норм борьбы с отмыванием денег.

В прошлом году финансовый надзор Дании сообщил, что в деятельности банка выявлены серьезные недостатки в предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма, и обвинил его в недостаточном надзоре за рисками отмывания денег в эстонском филиале.

В сентябре прошлого года Danske Bank сообщил, что расширил масштабы расследования, касающегося клиентов и переводов эстонского филиала за период 2007-2015 годов.

Основной объем средств, проходивших через Эстонию, поступал из России и других стран бывшего СССР. Обычно деньги не задерживались в Эстонии и быстро переводились в другие страны, чтобы они не были отражены в официальной статистике.

В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных и бизнес-клиентов в прибалтийских странах и в дальнейшем сфокусируется в Балтии только на обслуживании дочерних фирм скандинавских компаний и международных корпораций.

В мае финансовый надзор Дании решил не наказывать Danske Bank за операции по отмыванию денег в эстонском филиале, но выдал банку восемь предписаний, в частности, усилить внутренний контроль. Ведомство указало на недостатки в деятельности Danske Bank, за счет которых стало возможным отмывание денег в эстонском филиале. Финансовая инспекция отметила слабость внутреннего контроля, нежелание в достаточной мере изучать поступившие от информаторов сообщения об отмывании денег, нежелание достаточно быстро расследовать такие случаи.

Согласно опубликованному в среду отчету, в ходе аудита всего было просмотрено 12 тыс. документов и более 8 млн электронных писем, с бывшими и нынешними сотрудниками и руководством провели более 70 интервью.

Согласно документу, с подозрительной деятельностью в определенной мере связаны 42 сотрудника банка и аффилированные с ними лица. Danske Bank выдал эстонской полиции восемь бывших сотрудников банка. В то же время, в отчете отмечается, что пока невозможно уверенно определить масштаб преступного сотрудничества.

Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение Danske Bank входят в число крупнейших подобных историй в мире.

Капитализация Danske Bank упала более чем на треть с начала 2018 года.