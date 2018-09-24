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Трамп анонсировал "довольно скорую" встречу с Ким Чен Ыном

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что скоро состоится его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает агентство Associated Press.

По его информации, по прибытии в ООН американский лидер сказал журналистам, что встретится с лидером КНДР "довольно скоро". Он отметил, что подготовкой этого саммита в настоящее время занимается госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее в сентябре Трамп уже заявлял о том, что будет в скором времени встречаться с Ким Чен Ыном. Президент США также отмечал прогресс в ситуации вокруг КНДР и заявлял, что на личном уровне у него сложились очень хорошие отношения с северокорейским лидером.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 10 сентября сообщала, что Трамп получил новое послание от Ким Чен Ына, в котором предлагается подготовить следующую встречу лидеров двух стран.

Первая их встреча состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
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Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын

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