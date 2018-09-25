Спецслужбы узнали о планах ИГ активизировать "спящие ячейки" в Центральной Азии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Террористы "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ) пытаются активизировать "спящие ячейки" в странах Центральной Азии, создать в регионе свой опорный пункт, заявил во вторник руководитель Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ) Андрей Новиков.

Учения "Иссык-Куль-Антитеррор-2018" направлены на противодействие этой угрозе, сказал Новиков на расширенном заседании руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Чолпон-Ате.

"По результатам складывающейся оперативной обстановки было принято решение при разработке сценарной линии совместного антитеррористического учения сделать акцент на тех узловых проблемах, которые по согласованной с партнерами оценке представляют реальную угрозу безопасности не только Киргизии, но Центральноазиатского региона в целом. К числу таковых мы отнесли попытки со стороны международной террористической организации создать на территории региона новый опорный центр так называемого "халифата", сформировать и активизировать уже созданные "спящие джамааты"", - заявил глава АТЦ СНГ.

"Мы приняли во внимание оценку ООН о том, что в результате излишков оружия, поступающего из зон политической нестабильности, в регионе стимулируется торговля по принципу "оружие за наркотики", усугубляется фактором недостаточной защищенности границ", - добавил Новиков.

Руководитель АТЦ СНГ сообщил, что второй и третий этапы учений проводятся на территории Киргизии 25-26 сентября. На учениях планируется демонстрация работы республиканского оперативного штаба, проведение оперативно-боевых мероприятий по освобождению заложников и нейтрализации террористов на объекте транспорта (международный аэропорт "Иссык-Куль"), а также войсковой операции по блокированию и уничтожению крупных незаконных вооруженных формирований террористической направленности. Данная операция будет проведена на войсковом полигоне "Эдельвейс" Вооруженных сил Киргизии.

"По сложившейся традиции практические действия сопровождаются научной составляющей. Программой сбора предусматривается проведение заседания научно-консультативного совета при АТЦ СНГ. Тема работы совета - "О мерах по недопущению проникновения в государства СНГ лиц, причастных к террористической деятельности, в миграционных потоках, спровоцированных вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке" - предполагает разработку научно обоснованных рекомендаций, имеющих прикладное значение", - добавил он.

25-26 сентября 2018 года в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область на север Киргизии) в рамках антитеррористических учений "Иссык-Куль - Антитеррор 2018" проходит сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Программой сбора предусмотрено подведение итогов первого этапа совместного антитеррористического учения в период 4-6 сентября на территориях семи государств: Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана, реализация второго и третьего этапов учений, включающих в себя проведение антитеррористической операции на объекте транспорта, с участием подразделений Спецназа ГКНБ Киргизии, демонстрация действий МЧС республики по минимизации последствий террористического акта, проведение совместной войсковой операции Вооруженных сил Киргизии и ЦВО Вооруженных сил РФ по блокированию и уничтожению крупного вооруженного формирования террористической направленности, прорвавшегося через границу Киргизии, расширенное заседание научно-консультативного совета при АТЦ СНГ с участием представителей научных кругов и общественных организаций.