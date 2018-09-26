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Самолет ВМС США совершил полет вблизи российских баз в Сирии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На фоне предстоящей поставки российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду вновь совершил разведывательный полет вблизи сирийского побережья, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик P-8A Poseidon с бортовым номером 168858, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение длительного времени курсировал у сирийского побережья над международными водами Средиземного моря.

Кроме того, в среду к югу от Сирии в небе над Израилем и Иорданией был зафиксирован полет самолета боевого управления и целеуказания E-8C Joint STARS. Этот самолет радиотехнической разведки предназначен для отслеживания и классифицирования целей и управления боевыми действиями войск. Диапазон обнаружения целей составляет 200 км.

Как отмечают наблюдатели, в настоящее время американские военные самолеты ведут плотную ежедневную разведку вблизи Сирии, наблюдая за российскими действиями. В понедельник и вторник у российских баз американские военные самолет также совершали полеты. В целом количество их полетов значительно возросло по сравнению с прошлой неделей.

Как сообщалось, министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитные ракетные комплексы С-300.

Заявление о поставках ЗРК С-300 в Сирию последовало после того, как вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.

По сведениям западных авиационных ресурсов, в последние дни военно-транспортная авиация ВКС РФ регулярно совершает рейсы из России на авиабазу Хмеймим. В частности, в понедельник там совершил посадку тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД с бортовым номером RA78850.

По данным газеты "Известия", в понедельник на авиабазу Хмеймим самолетами Ил-76 были доставлены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В понедельник Шойгу заявил, что в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

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Теги: Сирия, Россия, США

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