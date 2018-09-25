В мире Военная операция России в Сирии

СМИ узнали о переброске Россией в Сирию комплексов радиоэлектронной борьбы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России после трагедии с самолетом Ил-20 приступило к усилению в Сирии группировки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщила во вторник газета "Известия".

"Первые комплексы РЭБ в понедельник доставлены самолетами Ил-76 на авиабазу Хмеймим", - отмечает газета.

По данным "Известий", задачей российских средств радиоэлектронной борьбы станет подавление бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, которые будут атаковать территорию Сирии. "Также российские комплексы РЭБ займутся подавлением систем спутниковой навигации. Помимо самой САР, группировка РЭБ будет воздействовать на цели в прилегающих районах над акваторией Средиземного моря", - пишет издание.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ полностью возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.

В РоссииПоставка С-300 Сирии. Что это значитПоставка С-300 Сирии. Что это значитЧитать подробнее

В воскресенье опрошенные "Интерфаксом" эксперты заявляли, что в ответ на крушение Ил-20 Россия может направить в Сирию системы ПВО С-300 и дополнительные средства радиоэлектронной борьбы. "Надо прикрыть небо Сирии. В Сирии есть ракетоопасные и самолетоопасные направления. Эти направления наши специалисты вместе с сирийцами могли бы отработать: куда поставить комплексы С-300, где разместить станции радиоэлектронного подавления", - сказал "Интерфаксу" генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после трагедии с российским самолетом Ил-20 Россия решила передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.

Газета "Коммерсантъ" сообщила во вторник, что Россия поставит в Сирию два полковых комплекта С-300. По сведениям "Известий", Дамаску из запасов российской армии будет передан полковой комплект зенитной ракетной системы С-300ПМУ-2 "Фаворит".

Кроме того, Шойгу заявил в понедельник, что командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооружённые силы.

"Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", - сообщил министр.

"В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим", - заявил Шойгу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: РФ, Сирия, Ил-20

Новости по теме

В мире
ЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с Ираном
Как заявила Федерика Могерини, Евросоюз, несмотря на протесты США, намерен сохранить торговые отношения с ТегераномПодробнее
 В Гонконге запретили партию, выступавшую за отделение от КитаяВ Гонконге запретили партию, выступавшую за отделение от Китая
Это первый запрет партии в Гонконге за 21 годПодробнее
 "Ъ" сообщил о возможной поставке в Сирию систем С-300 после крушения Ил-20"Ъ" сообщил о возможной поставке в Сирию систем С-300 после крушения Ил-20
По словам источника издания, чтобы исключить вероятность ЧП, за каждым сирийским расчетом можно будет закрепить российских офицеровПодробнее
 СМИ сообщили о планах США предъявить новые обвинения КитаюСМИ сообщили о планах США предъявить новые обвинения Китаю
В числе претензий — обвинения во вмешательстве в выборыПодробнее
Украинские СМИ объяснили выход судов "Донбасс" и "Корец" из Одессы созданием базы на АзовеУкраинские СМИ объяснили выход судов "Донбасс" и "Корец" из Одессы созданием базы на Азове
По информации журналистов, поисково-спасательное судно и морской буксир станут основой новой военно-морской базы украинского флотаПодробнее
 Спасатели нашли выжившего после аварии парома в ТанзанииСпасатели нашли выжившего после аварии парома в Танзании
Бортинженер заперся в машинном отсекеПодробнее
 В Иране заявили о ликвидации совершивших атаку на парад в Ахвазе боевиковВ Иране заявили о ликвидации совершивших атаку на парад в Ахвазе боевиков
Как сообщил представитель ВС Ирана, троих террористов уничтожили на месте, четвертый умер в больнице, все они были связаны с США и ИзраилемПодробнее
 Разведка США сообщила о неспособности страны после 2024 года к перехвату ракет "Булава"Разведка США сообщила о неспособности страны после 2024 года к перехвату ракет "Булава"
Еще весной этого года американское военное командование заявляло, что в настоящий момент США не могут ничего противопоставить этой перспективной угрозеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 25 сентябряМоскваПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиСпортХорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФАВ РоссииКандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборовВ РоссииПоставка С-300 Сирии. Что это значитМоскваОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентября

ЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с Ираном

ЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномКак заявила Федерика Могерини, Евросоюз, несмотря на протесты США, намерен сохранить торговые отношения с Тегераном Подробнее

Спецслужбы узнали о планах ИГ активизировать "спящие ячейки" в Центральной Азии

"Яндекс" собрался построить штаб-квартиру возле "Лужников"

Госдеп объявил о решении поставить Тайваню запчасти к военным самолетам

Нефть продолжила дорожать после сильного скачка накануне

Цена барреля Brent выросла до $81,4 Подробнее

Глава ВС РФ заявил о возможности создания третейского суда по спорам стран АТР

ФАС выступила за "серьезные инвестусловия" для покупателей "Трансконтейнера"

Shell за пять лет собралась увеличить число АЗС в России до 600 единиц

ВС РФ подготовит новое постановление о наказании бенефициаров компаний-банкротов

СМИ узнали о переброске Россией в Сирию комплексов радиоэлектронной борьбы

"Ъ" сообщил о планах России поставить в Сирию два полковых комплекта С-300

Что случилось этой ночью: вторник, 25 сентября

Очередной арест Навального, новые полномочия судов в делах о лайках и репостах Подробнее

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиВо вторник в городе продолжатся дожди и шквалистый ветер Подробнее

Минэнерго оценило возможности производства СПГ к 2035 году

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');