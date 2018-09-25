СМИ узнали о переброске Россией в Сирию комплексов радиоэлектронной борьбы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России после трагедии с самолетом Ил-20 приступило к усилению в Сирии группировки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщила во вторник газета "Известия".

"Первые комплексы РЭБ в понедельник доставлены самолетами Ил-76 на авиабазу Хмеймим", - отмечает газета.

По данным "Известий", задачей российских средств радиоэлектронной борьбы станет подавление бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, которые будут атаковать территорию Сирии. "Также российские комплексы РЭБ займутся подавлением систем спутниковой навигации. Помимо самой САР, группировка РЭБ будет воздействовать на цели в прилегающих районах над акваторией Средиземного моря", - пишет издание.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ полностью возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.

В воскресенье опрошенные "Интерфаксом" эксперты заявляли, что в ответ на крушение Ил-20 Россия может направить в Сирию системы ПВО С-300 и дополнительные средства радиоэлектронной борьбы. "Надо прикрыть небо Сирии. В Сирии есть ракетоопасные и самолетоопасные направления. Эти направления наши специалисты вместе с сирийцами могли бы отработать: куда поставить комплексы С-300, где разместить станции радиоэлектронного подавления", - сказал "Интерфаксу" генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после трагедии с российским самолетом Ил-20 Россия решила передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.

Газета "Коммерсантъ" сообщила во вторник, что Россия поставит в Сирию два полковых комплекта С-300. По сведениям "Известий", Дамаску из запасов российской армии будет передан полковой комплект зенитной ракетной системы С-300ПМУ-2 "Фаворит".

Кроме того, Шойгу заявил в понедельник, что командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооружённые силы.

"Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", - сообщил министр.

"В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим", - заявил Шойгу.