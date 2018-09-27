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Конгресс США вряд ли успеет утвердить новые санкции против РФ до выборов в ноябре

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Маловероятно, что Конгресс США утвердит какие-либо новые санкции в отношении России, в том числе по гособлигациям и энергетическим проектам, до ноябрьских промежуточных выборов, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Палата представителей, по данным агентства, вероятно, уйдет на каникулы к концу этой недели и вернется только после выборов 6 ноября. Голосований по санкциям против России до этого момента в расписании палаты представителей нет, отмечает агентство.

Сенат, в свою очередь, может рассмотреть предложения по санкциям до выборов, но на одобрение президенту США Дональду Трампу ничего не направит до голосования в палате представителей.

"Есть реальный шанс того, что сенат может рассмотреть законопроект до выборов. Очевидно, что в палате представителей ситуация иная", - сказал сенатор Крис ван Холлен, автор одного из законопроектов по санкциям против России.

Законопроект сенатора Марко Рубио и ван Холлена называется "О защите выборов от угроз через проведение красных линий", причем его аббревиатура "DETER" читается как английской глагол "сдерживать, останавливать". Согласно его положениям, директор национальной разведки США должен в течение месяца после проведения выборов на федеральном уровне вынести решение, имело ли место иностранное вмешательство.

При этом если такое вмешательство будет приписано России, законопроектом предусмотрены масштабные санкции в отношении российской экономики, включая финансовую сферу, ТЭК, добычу рудных полезных ископаемых, металлургию и ВПК.

Задержки в конгрессе не повлияют на отдельный пакет санкций, который администрация США может вводить без одобрения со стороны законодателей, отмечает агентство. Речь идет о втором раунде санкций в отношении России из-за инцидента в Солсбери, который ожидается к ноябрю.

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.

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Теги: США, Россия

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