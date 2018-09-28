Рубль остался стабилен к бивалютной корзине на старте торгов пятницы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США немного повышается, евро, напротив, слегка снижается на Московской бирже в пятницу утром, рубль стабилен к бивалютной корзине после существенного роста накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,52-65,7 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,68 руб. (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 76,32 руб. (-5,5 копейки), торгуясь на минимальных отметках с середины августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась всего на 0,8 копейки к уровню закрытия четверга, до 70,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,3 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 72,07 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного меняется на старте торгов пятницы после заметного роста накануне после того, как стало известно, что Конгресс не успевает принять новые санкции против России, в том числе по гособлигациям и энергетическим проектам, до выборов в ноябре. Поддержку рынку оказывает стабилизация на валютных рынках стран с развивающимися экономиками, а также высокая стоимость нефти.

Цены на нефть эталонных марок, скорее всего, вырастут по итогам текущей недели, причем для WTI это станет третьим недельным подъемом подряд. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени выросли на 0,18% - до $81,53 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь утром в пятницу выросли на 0,25% - до $72,3 за баррель. С начала текущей недели Brent прибавила в цене 3,7%, WTI - 2,1%.