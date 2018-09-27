Путин встретится с канцлером Австрии Курцем на следующей неделе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует на следующей неделе в Петербурге вновь встретиться с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, есть", - сказал Песков на вопрос "Интерфакса", есть ли в графике главы государства на следующую неделю встреча с австрийским канцлером.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что очередные переговоры Путина и Курца запланированы на октябрь в Санкт-Петербурге. Российско-австрийские переговоры на высшем уровне состоятся в октябре, цитировали "Известия" Ушакова.

Это будет уже четвертая встреча в текущем году президента России и канцлера Австрии.

В последний раз они встречались в конце августа, когда Путин приезжал в Австрию по неофициальному поводу - чтобы поприсутствовать на свадьбе главы МИД этой страны Карен Кнайссль.