Канцлер Австрии Курц приедет в Россию 3 октября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Россию с визитом 3 октября, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"3 октября", - сказал он, отвечая в пятницу на вопрос журналистов о дате приезда канцлера Австрии в РФ.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует на следующей неделе в Петербурге вновь встретиться с С.Курцем.

"Да, есть", - сказал Песков на вопрос "Интерфакса", есть ли в графике главы государства на следующую неделю встреча с австрийским канцлером.

Позднее пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что встреча состоится в Санкт-Петербурге.

"Каждая встреча используется лидерами для обстоятельного обмена мнения по "горячим" темам. Это и Украина, и Сирия, отношения России и ЕС и другие темы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о повестке грядущих переговоров.

Он отметил, что отношения России и Австрии "развиваются по восходящей, имеются достаточно конкретные планы по дальнейшему расширению торгово-инвестиционного сотрудничества в различных областях".

Это будет уже четвертая встреча в текущем году президента России и канцлера Австрии.

В последний раз они встречались в конце августа, когда Путин приезжал в Австрию по неофициальному поводу - чтобы поприсутствовать на свадьбе главы МИД этой страны Карен Кнайссль.