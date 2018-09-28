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РФ предложит создать на Ближнем Востоке зону, свободную от оружия массового уничтожения

Москва будет настаивать на созыве международной конференции, но считает это маловероятным в ближайшее время

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия продолжит работу над организацией международной конференции по вопросу нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) на Ближнем Востоке, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на директора департамента министерства иностранных дел (МИД) РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова.

"Создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, сегодня не имеет реальных перспектив. Для возобновления работы необходим созыв международной конференции по этой проблематике, сказал "Известиям" Владимир Ермаков", - говорится в публикации.

В беседе с изданием глава департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями также уточнил, что созыв конференции в ближайшее время маловероятен.

"Однако даже конференцию мы созвать не можем. Российская сторона предприняла все возможные усилия, чтобы усадить арабские страны и Израиль за стол (переговоров - ИФ) и начать консультации, однако Соединенные Штаты сорвали процесс в последний момент. Вопрос этот сейчас стоит очень остро: если работа не будет вестись, то это подорвет основы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - подчеркнул Ермаков.

При этом он отметил, что "позиция России последовательная и настойчивая".

"Мы будем продолжать работать со всеми здравомыслящими силами на международной арене, чтобы такую конференцию в конце концов созвать", - сказал Владимир Ермаков.

Издание напоминает, что тема создания зоны свободной от оружия массового уничтожения (ЗСОМУ) обсуждается с 1995 года, когда состоялась первая Обзорная конференция по рассмотрению и продлению ДНЯО. Четвертая Обзорная конференция в 2015 году в Нью-Йорке завершилась провалом: стороны не смогли подписать итоговый документ именно из-за разногласий по вопросу ЗСОМУ. Тогда Россия представила свой рабочий документ, согласно которому генеральный секретарь ООН должен был созвать конференцию по ЗСОМУ не позднее 1 марта 2016 года с конкретной повесткой и согласованием текста итогового документа, пишут "Известия".

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Теги: Россия, Израиль, США

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