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Пассажирский самолет рухнул в лагуну при посадке на один из островов Микронезии

Все пассажиры и экипаж остались в живых

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Самолет с пассажирами, принадлежащий авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini при посадке на один из островов архипелага Трук Микронезии рухнул в лагуну Чуук, сообщили местные СМИ.

Причина, почему экипаж промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы, пока не установлена.

Представитель аэропорта Вено, куда направлялся самолет, следовавший рейсом из Папуа-Новой Гвинеи, заявил, что "кто-то разберется в этом и сообщит нам".

На борту самолета находились 36 пассажиров, погибших и серьезно пострадавших нет.

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Теги: Микронезия

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