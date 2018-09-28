Самолеты не смогли приземлиться в аэропортах Кузбасса из-за тумана

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Новокузнецка и Кемерово не смогли принять самолеты из-за густого тумана, сообщили агентству "Интерфакс" в справочных воздушных гаваней в пятницу. Самолеты, направлявшиеся из Москвы в Кемерово, компаний "Аэрофлот", "Победа" и S7, приземлились в Томске и Новосибирске. Обратные рейсы из-за тумана также задерживаются, время отправлений уточняется.

В Новокузнецке авиарейсы из Москвы, Симферополя и Анталии авиакомпаний S7, "Северный ветер", "Аэрофлот" и Azur Air также были направлены в Новосибирск, обратные рейсы задерживаются на срок до шести часов.