Задержан подозреваемый в убийстве журналистки в Астане

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Полиция задержала подозреваемого в убийстве журналистки портала "Nur.kz" Ирины Бекетовой, сообщил директор департамента госязыка и информации МВД Казахстана Алмас Садубаев.

"Оперативниками департамента криминальной полиции МВД в заброшенном здании на берегу реки Есиль в поселке Ижевское Аршалинского района Акмолинской области задержан и водворен в ИВС Гусейнов, совершивший на почве ревности убийство журналиста "Nur.kz" Бекетовой, тело которой со следами побоев было обнаружено в подъезде дома", - сказал Садубаев в пятницу.

Как сообщалось, журналист портала Nur.kz 37-летняя Бекетова, мать четверых детей, была обнаружена убитой 24 сентября в подъезде своего дома.

Согласно информации пресс-службы, между подозреваемым Гусейновым и погибшей произошел конфликт на почве ревности, после чего лежавшую без сознания женщину с телесными повреждениями нашли в подъезде очевидцы, которые и вызвали "скорую". Спасти ей жизнь не удалось